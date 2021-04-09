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İstanbul su kesintisi duyuruları son dakika: 9 Nisan İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi!

İski su kesintisi duyuruları ve İstanbul barajlarının doluluk oranı İstanbul'da yaşayan vatandaşın gündeminden düşmüyor. Bu senenin başında %19'lara kadar düşen baraj doluluk oranları, İstanbul su kesintisi duyurularına ilgiyi arttırmıştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ),arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte 9 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul su kesintisi duyuruları son dakika: 9 Nisan İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi!

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 9 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Bakırköy, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Sarıyer'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

9 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.04.2021 09:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.04.2021 11:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Karadeniz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.04.2021 10:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Maden Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.04.2021 10:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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