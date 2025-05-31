İstanbul su kesintisi sorgulama! 31 Mayıs İSKİ su kesintisi programı
İstanbul'da 31 Mayıs Cumartesi günü ilçe ve mahallere ait su kesintileri araştırılıyor. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. Peki, 31 Mayıs İstanbul su kesintisi sorgulaması nasıl yapılır?
Giriş: 31.05.2025 - 00:06 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:18
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İSKİ tarafından yapılan duyurular ile yaşanan su kesintileri güncel duyuruluyor. İşte, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü su kesintisi sorgulama ekranı
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İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.
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