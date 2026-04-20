İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk sürprizleri açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 22 Ekim - 3 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye’den ve dünyadan birçok çarpıcı yapımı tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival programından ilk sürprizler açıklandı.

Festival açılışını 22 Ekim’de Théâtre National de Strasbourg’un (TNS) ilk kadın direktörü ve uluslararası sahnenin en çarpıcı yönetmenlerinden Caroline Guiela Nguyen imzalı Lacrima ile yapacak. 2024 yılında Avignon Festivali’ndeki prömiyerinden sonra Odeon Paris, Barbican, Schaubühne, BAM başta olmak üzere dünyanın önde gelen sahneleri ve festivallerine davet edilen, yer aldığı her sahnede ayakta alkışlanan Lacrima, yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın desteğiyle, 22-23 Ekim’de sahnelenecek.

Dünyanın en saygın çağdaş dans toplulukları arasında yer alan, her yıl Avrupa’dan Avustralya’ya uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık 150.000 izleyiciye ulaşan Nederlands Dans Theater, uzun bir aranın ardından 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yeniden İstanbul’da izleyiciyle buluşacak. 1973 yılında topluluğa davet edilen ve daha sonra sanatsal direktörlük görevini üstlenen Jiří Kylián’ın 1978’de kurduğu NDT 2, Nederlands Dans Theater’ın devasa mirasının en taze ve dinamik taşıyıcısı olmayı sürdürüyor. NDT 2’nin üç ayrı koreografından üç bölümlük bir gösteri, 27-28 Kasım’da, yeni sahne partneri Rönesans Gayrimenkul’un desteğiyle 30. İstanbul Tiyatro Festivali’ne konuk olacak.

Festival ayrıca, İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın desteğiyle erişilebilirlik ve kapsayıcılığı odağına alan nitelikli üretimleriyle uluslararası bilinirlik kazanan ödüllü topluluk Ad Infinitum imzalı Veda Ritüeli’ni 7-8 Kasım’da izleyiciyle buluşturacak. Sağır oyuncu Ramesh Meyyappan oynadığı ve George Mann’in yönettiği gösteri; sevgi, kayıp, iletişimsizlik ve ebeveynlik üzerine kurulu, tiyatro sanatının üretim biçimlerini yeniden düşündürecek epik ve sözsüz bir solo performans.

Gösterilerin biletleri 22 Nisan’da satışa açılacak ve avantajlı dönem fiyatlarıyla passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktalarından alınabilecek. Öğrenciler için Eczacıbaşı Genç Biletler, 50 TL. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri 21 Nisan Salı 10.30; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise 21 Nisan Salı 14.30’dan itibaren biletlerini öncelikli olarak satın alabiliyor. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak.

Lacrima

22-23 Ekim, 20.00, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

2024 yılında Avignon Festivali’ndeki prömiyerinden sonra Odeon Paris, Barbican, Schaubühne, BAM başta olmak üzere Kanada’dan Avustralya’ya dünyanın önde gelen sahneleri ve festivallerine davet edilen, yer aldığı her sahnede ayakta alkışlanan Lacrima İstanbul’a geliyor. Théâtre National de Strasbourg (TNS) tarihinin ilk kadın direktörü ve uluslararası sahnenin saygın yönetmenlerinden Caroline Guiela Nguyen, Lacrima ile izleyiciyi incelikle dokunmuş, sürükleyici bir anlatının içine çekiyor.

Latince “gözyaşı” anlamına gelen Lacrima, üretimin beraberinde getirdiği vicdani sorumlulukları ve görünmeyen emeği odağına alıyor. Yüksek modanın kapalı kapıları ardında, İngiliz prensesinin düğünü için sipariş edilen olağanüstü bir gelinlik Paris’teki bir modaevinden Alençon’daki dantel atölyelerine, oradan Mumbai’deki nakış ustalarına uzanan, hayatları birbirine düğümleyen küresel bir üretim sürecini başlatıyor. Parıltılı vitrinlerin ardında kalan dünyayı tüm çıplaklığıyla sahneye taşıyan oyun, emeğin estetikle kurduğu ilişki üzerinden, hayatımızın amacı sandığımız ideallerin bizi nasıl tükettiğini gözler önüne seriyor; birlikte yaşamanın ve üretmenin anlamını yeniden düşündürüyor. Kültürlerarası ve eş zamanlı bir kurgu yapısıyla ilerleyen oyun, kumaşın ilmek ilmek işlenişinin binlerce saate yayılan sürecini takip ederken kaçınılmaz ve sarsıcı bir sona doğru adım adım ilerliyor.

Oyun, yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ENKA Vakfı ve yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM’nin desteği; Institut français Istanbul’un değerli işbirliğiyle sahneleniyor.

Nederlands Dans Theater (NDT 2) 27-28 Kasım, 20.30, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Dünyanın en saygın çağdaş dans toplulukları arasında yer alan, her yıl Avrupa’dan Avustralya’ya uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık 150.000 izleyiciye ulaşan Nederlands Dans Theater, uzun bir aranın ardından 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yeniden İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor. 1978 yılında Jiří Kylián tarafından kurulan NDT 2; tekniği ve enerjisiyle çağdaş dansın referans noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yüksek enerjili ve çokkatmanlı repertuvarıyla her performansta çağdaş dansın sınırlarını yeniden belirleyen topluluk, festivalin uluslararası seçkisinin güçlü duraklarından birini oluşturuyor.

Jiří Kylián’ın şiirselliği, Marco Goecke’nin sarsıcı fiziksel dili ve Noé Soulier’nin kavramsal yaklaşımı, izleyiciye çağdaş dansın ulaştığı en rafine noktayı bir gecede deneyimleme fırsatı veriyor. Farklı estetiklerin iç içe geçtiği bu yapıda dansçılar, bedeni, düşünsel ve duygusal katmanları açığa çıkaran bir ifade zemini hâline getiriyor ve izleyicinin zihninde silinmez bir iz bırakmaya hazırlanıyor..

Gösteri, yeni sahne partneri Rönesans Gayrimenkul ve yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM’nin desteği; Hollanda Konsolosluğu’nun değerli işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Veda Ritüeli 7 Kasım, 20.30, Paribu Art 8 Kasım, 15.00, Paribu Art

Veda Ritüeli, babasının kaybıyla Hindistan’a dönen Arjun’un çocukluğuna ve köklerine yaptığı bir geçmişe dönüş hikayesi. Baba-oğul ilişkisi üzerinden dil, kimlik ve aidiyet meselelerine odaklanan performans; geleneksel Hindu ritüellerinin ötesine geçerek kendi veda dilini yaratan Arjun’un, geçmişin hayaletleriyle yüzleştiği içsel bir keşfi sahneliyor.

Fiziksel performansın, animasyonların ve aynı zamanda somut bir öge olarak bedende hissedilen bir ses tasarımının harmanlandığı prodüksiyonun kalbinde, sağır oyuncu Ramesh Meyyappan yer alıyor. Meyyappan; işaret dili, mim, ritim ve beden kullanımıyla bütüncül ve incelikli bir sahne dili inşa ediyor. Görsel tasarım unsurlarının bir parçası olarak yer alan animasyon ve grafik tasarımlarla zenginleştirilmiş yaratıcı altyazılar sayesinde oyun; işiten, işitme güçlüğü çeken ve sağır izleyiciler için tamamen erişilebilir, eşit bir deneyim sunuyor.

Görsel ve fiziksel anlatım biçimlerini, farklı tiyatro yapma teknikleriyle bir araya getiren bir yaklaşımla kullanarak performanslar geliştiren ve kendi alanında öncü olarak kabul edilen Meyyappan, çalışmalarını tamamen erişilebilir kılmayı sağlayan görsel anlatım biçimlerini sürekli keşfederken, sağır oyuncular ve yönetmenler konusunda farkındalık yaratmayı da sürdürüyor.

2007 yılında Birleşik Krallık’ta kurulan ve erişilebilirlik, kapsayıcılık ve sanatsal kaliteyi odağına alan üretimleriyle uluslararası bilinirlik kazanan, ödüllü topluluk Ad Infinitum imzalı Veda Ritüeli, Meyyappan ve George Mann’in ilk kez bir araya geldiği; sevgi, kayıp, iletişimsizlik ve ebeveynlik üzerine kurulu, tiyatro sanatının üretim biçimlerini yeniden düşündürecek epik ve sözsüz bir solo performans.

Gösteri, İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank ve yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Paribu Art’ın desteği; British Council Türkiye’nin değerli işbirliğiyle gerçekleştirilecek.