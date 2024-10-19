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        Haberler Bilgi Gündem İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 20 EKİM 2024: 20 Ekim Pazar günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler?

        İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak! İşte 20 Ekim İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar listesi

        20 Ekim Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Peki, 20 Ekim Pazar günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 20 Ekim İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:27
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        İstanbul'da, Uluslararası Bisiklet Yarışı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Bu gelişme sonrası İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar listesi ve alternatif güzergahlar araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Ekim Pazar günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte detaylar...

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        20 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL’DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK!

        İstanbul Valiliği, megakentte, uluslararası bisiklet yarışı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 20 Ekim Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri" kapsamında Vatan Caddesi'nde yarın gerçekleşecek prova sırasında ve tören günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

        “Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" dolayısıyla 20 Ekim Pazar günü saat 06:00'dan 14.00'e kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

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        06:00-14:00 SAATLERİ ARASINDA KAPANACAK YOLLAR

        -Küçüksu Caddesi

        -Cuma Yolu Caddesi

        -Körfez Caddesi

        -Mehmet Ali Birand Caddesi

        -Okul Caddesi

        -Fatih Sultan Mehmet Caddesi

        -Orhan Veli Kanık Caddesi

        -Nazım Sokak

        -Hekimbaşı Çiftlik Caddesi

        -Göksu Caddesi

        -Atatürk Caddesi

        -Cumhuriyet Caddesi

        -Çengeldere Caddesi

        -Polonezköy Yolu

        -Seyri Caddesi

        -Ayazma Caddesi

        -Trabzon Caddesi

        -Seniye İsmail Hanım Caddesi

        -Meraşal Mustafa Kemal Caddesi

        -Meftun Caddesi

        -Şehit Levent Birgen Caddesi

        -Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi

        -Riva Caddesi

        -Paşabahçe Polonezköy Yolu

        -Yeni Riva Yolu

        -Kavacık Kavşak

        -Mihrişah Valide Sultan Caddesi

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        ALTERNATİF YOLLAR

        -Kandilli İskele Caddesinden Rasathane İstikameti

        -Dereboyu Caddesinden Yavuztürk Caddesi istikameti

        -Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesinden Dedeoğlu Caddesi istikameti

        -Dr. Ömer Besim Caddesi

        -Nişangah Caddesi

        -Göksu Otağtepe Caddesi

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        08:00’DEN PROGRAM BİTİMİNE KADAR KAPANACAK YOLLAR

        Yarış için saat 08.00'den program bitimine kadar kapanacak yollar ise şöyle;

        -Tem Güney Maslak Ayrım

        -Tem Güney Maslak Yanyol

        -Tem Güney Etiler Katılım

        -Tem Kuzey Kavacık Ayrımları

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        ALTERNATİF YOLLAR

        Buna karşılık, TEM Otoyolu Güney'den gelen akım Maslak Yan Yoldan TEM Kuzey ve Büyükdere Caddesi istikametine verilecek.

        Güney Etiler katılıma gelen akım Etiler içinden Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek.

        TEM Kuzey Kavacık ayrımlarına gelen akım TEM Kuzey transitten köprü istikametine yönlendirilecek.

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        CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR LİSTESİ

        Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri kapsamında, Fatih İlçesi Vatan Caddesi'nde, 20 Ekim 2024 prova günü ve 29 Ekim 2024 tören günü saat 06:00 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile buna çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

        19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 22.00'den itibaren 20 Ekim Pazar günü yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Prova Programı sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı Yanyollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacak.

        Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif olarak kullanabilecek.

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