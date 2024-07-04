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        Haberler Gündem Trafik İstanbul trafik son dakika: Kadıköy yönünde trafik durdu! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!

        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!

        Haliç Köprüsü'nün orta şeridinde, 3-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanan, asfaltlama çalışması nedeniyle Kadıköy istikametinde uzun araç konvoyları oluştu. Orta şeridin kapatılması ve metrobüs yolunda gerçekleştirilen asfaltlama çalışması nedeniyle vatandaşlar saatlerce trafikte kaldı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 09:07 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:27
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        Gece saatlerinde başladı! Yol bakımı Haliç'i kilitledi!
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        İBB'den yapılan açıklamada, Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönünün, 3 ve 8 Temmuz arası trafiğe kapatılacağı belirtilmişti.

        Açıklamada, yolda asfalt yenileme çalışması yapılacağı ve bu nedenle Haliç'te ulaşımı sağlayan orta şeridin, dün saat: 23.00 itibariyle kullanım dışı olacağı kaydedilmişti.

        İSTANBULLULAR TRAFİKTE KALDI

        Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda başlatılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle sabah saatlerinde İstanbullular zor anlar yaşadı.

        Kadıköy yönüne seyreden vatandaşlar araçlarında saatlerce bekledi.

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        TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 58 OLDU

        Yaz tatili olmasına rağmen kentte trafik yoğunluğu yüzde 58'e kadar çıktı.

        8 TEMMUZ SABAHI SONA ERECEK

        Çalışmanın ilk gününde, metrobüs yolundaki asfaltın sökülmesi, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serileceği bildirilmişti. Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

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        #istanbul trafik
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