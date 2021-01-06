İstanbul'u Satıyorum yayınlanacak

Ortaoyuncuların ilk kez 1987'de sahnelenen "İstanbul'u Satıyorum" adlı oyunu tiyatronun YouTube kanalında tiyatro severlerle buluşuyor. Oyunda Ferhan Şensoy, Erol Günaydın, Rasim Öztekin, Baykal Kent ve 'Mimar Sinan' rolünde Münir Özkul yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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