        İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor | Son dakika haberleri

        İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

        İstanbul'da bazı bölgelerde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 23:52
        İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
        Kentte özellikle kuzey kesimlerde sağanak etkili olmaya başladı.

        Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Arnavutköy'de yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara sığındı.

        Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Ümraniye ve Maltepe'de yağış etkisini göstermeye başladı.

        Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ise trafik yoğunluğu gözlenirken, motosiklet sürücüleri su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

        Fotoğraf: AA

        Spor Bülteni - 24 Şubat 2026 (12 Dev Adam Hazırlıklara Başladı)

        Fenerbahçe fırsatı tepti. Ndidi ayağının tozuyla fark yarattı. Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de piste çıkıyor. 12 Dev Adam hazırlıklara başladı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

