        İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı | Son dakika haberleri

        İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

        İstanbul'da kar yağışı, özellikle kentin kuzey ve batı kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca, Başakşehir ve Beylikdüzü, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe gibi bölgelerde kar ve sulu kar yağışı gözlemleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 00:37 Güncelleme: 17.01.2026 - 00:37
        Kar yağışı, kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

        Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan sulu kar yağışı ise aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ise çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü.

        Fotoğraf: AA

        45 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta; Altınkale

        Sivas'ta Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken 'Altınkale'de, sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle borularla travertenlere ulaştırıldığı nokta anında buza dönüşüyor.

