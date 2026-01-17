İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

Kar yağışı, kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan sulu kar yağışı ise aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ise çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü.

Fotoğraf: AA