İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul'da kar yağışı, özellikle kentin kuzey ve batı kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca, Başakşehir ve Beylikdüzü, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe gibi bölgelerde kar ve sulu kar yağışı gözlemleniyor.
Kar yağışı, kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.
Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan sulu kar yağışı ise aralıklarla devam ediyor.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ise çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü.
Fotoğraf: AA