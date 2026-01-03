Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çatı uçtu 1 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çatı uçtu 1 kişi yaralandı

        Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Uçan çatı sonucu yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken 1 araçta hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 17:55 Güncelleme: 03.01.2026 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu: 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 15.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1222. Sokak'ta medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da öğleden sonra etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısı uçtu.

        Uçan çatı yoldan geçen bir kişinin ayağının üzerine düşerken, çatıdan kopan küçük parçalar park halindeki araca da zarar verdi. Yaralı, İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        'ARACI YAPTIRMAK İÇİN EMENAT ALDIM'

        Mahalle sakini Erol Öztürk, "Aracı yaptırmak için emanet aldım. Geldim buraya çatı uçtu. Kim karşılayacak bunun masrafını? Bilmiyorum. Bir arkadaşın da ayağına düştü. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Alışveriş merkezindeki restoranlarda mide bulandıran görüntüler

        Alışveriş merkezindeki restoranlarda mide bulandıran görüntüler

        #Gaziosmanpaşa fırtına
        #Erol Öztürk
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!