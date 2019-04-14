İstanbul'da bu sabah saatlerinde iki olası facia ucuz atlatıldı. Küçükçekmece'deki Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde bulunan sitenin önünde edinilen bilgiye göre çökme tehlikesi bulunan ve istinat duvarında güçlendirme çalışması yapan işçiler duvarda çatırdama sesleri duydu. İşçiler çalışmayı sonlandırarak duvardan uzaklaştıkları sırada istinat duvarı kaldırımla birlikte çöktü.

İŞ MAKİNESİ HASARA UĞRADI

DHA'da yer alan habere göre kimsenin yaralanmadığı olayda bir iş makinesinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşanan olayı anlatan site sakini Hasan Boztaş , "Bizim duvarımız zaten biraz yıkıktı, sonra çökmeye başladı. Sonra tamamen çöktü. Biz evde oturuyorduk. Birden güm diye bir ses geldi. Araçlarımız falan Allah'tan altında yoktu" dedi.

ARACIN TEKERLERİ BOŞLUKTA KALDI

AA'da yer alan habere göre Göztepe Mahallesi Rıfat Paşa Sokağı'ndaki 10 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü. Apartman sakinlerinden Görkem Erdoğan'ın hareket ettirmek üzere olduğu aracının ön tekerlekleri boşluğa düştü. Apartman sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracın aşağıya düşmemesi için otomobili halatla apartmanın kolonlarına bağlayarak düşmesini engelledi. Erdoğan, "Aracımı çalıştırdım, tam hareket etmek üzereydim duvar çöktü. Ön tekerlekler boşlukta kaldı. Hemen indim ve durumu yetkililere bildirdim" dedi.