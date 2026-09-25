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        Haberler Bilgi İstanbul'un ormanlarında gizli yaşam! Şehirden uzakta sanıyorduk, fotokapanlar gerçeği ortaya çıkardı

        İstanbul'un ormanlarında gizli yaşam! Şehirden uzakta sanıyorduk, fotokapanlar gerçeği ortaya çıkardı

        İstanbul'un kalabalığından ve trafiğinden uzakta, ormanların içinde bambaşka bir hayat sürüyor. Fotokapanlara yansıyan görüntüler, kentte yaşayanların çoğunun fark etmediği yaban hayatını gözler önüne serdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        İstanbul denince akla ilk olarak yoğun yapılaşma ve kalabalık şehir yaşamı geliyor. Ancak kentin geniş ormanlık alanlarında gece ve gündüz devam eden hareketlilik, fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde karacadan kızıl geyiğe, kurttan yaban kedisine kadar çok sayıda tür yer alıyor.

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        İSTANBUL'UN ORMANLARINDA HANGİ HAYVANLAR YAŞIYOR?

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul ve çevresindeki stratejik noktalara yerleştirdiği fotokapanlar, yaban hayvanlarının hareketlerini takip ediyor.

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        Harekete duyarlı sistemlerle hayvanların doğal davranışları rahatsız edilmeden gözlemlenirken elde edilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının izlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılıyor.

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        KURT SÜRÜSÜ VE GEYİKLER KAMERAYA YAKALANDI

        İstanbul'daki ormanlarda kurulan fotokapanlara karaca, kızıl geyik, porsuk, çakal, kurt, yaban kedisi, tilki ve sansar gibi memeli türleri yansıdı.

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        Görüntüler arasında kurt sürüsünün yanı sıra iki geyiğin boynuzlarıyla kısa süreli mücadelesi de yer aldı. Bu kayıtlar, kentin doğal alanlarında insanlardan uzakta devam eden yaşamı ortaya koydu.

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        ŞEHRİN İÇİNDE GÖZDEN UZAK BİR YAŞAM

        İstanbul'un yüzölçümünün yaklaşık yüzde 44'ünü ormanlık alanlar oluşturuyor. Kuzey Ormanları başta olmak üzere geniş doğal alanlar, çok sayıda canlı türü için yaşam alanı sağlıyor.

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        Fotokapanlardan elde edilen kayıtlar sayesinde bu alanlarda yaşayan hayvanların hareketleri, beslenmeleri ve davranışları insan müdahalesi olmadan takip edilebiliyor.

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        Böylece İstanbul'un yoğun kent yaşamının yanı sıra önemli bir yaban hayatına da ev sahipliği yaptığı görülüyor.

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        #İstanbu
        #fotokapan
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