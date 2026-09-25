İstanbul'un ormanlarında gizli yaşam! Şehirden uzakta sanıyorduk, fotokapanlar gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul denince akla ilk olarak yoğun yapılaşma ve kalabalık şehir yaşamı geliyor. Ancak kentin geniş ormanlık alanlarında gece ve gündüz devam eden hareketlilik, fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde karacadan kızıl geyiğe, kurttan yaban kedisine kadar çok sayıda tür yer alıyor.