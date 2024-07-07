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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'un yanı başında: Mavi bayraklı halk plajı sayısı 9'a çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'un yanı başında: Mavi bayraklı halk plajı sayısı 9'a çıktı

        Kocaeli'nin 9 mavi bayraklı halk plajı, temiz denizi ve kumsalı ile tatilcileri bekliyor. Tüm plajlar, duşlardan giyinme kabinlerine kadar her ihtiyaca cevap veriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:20
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        Kocaeli'nin mavi bayraklı plajları sadece Kocaelililere değil, çevre illerden gelen vatandaşlara da hizmet veriyor.

        Karamürsel ilçesindeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı, Kocaeli'nin mavi bayrak ödüllü halk plajları.

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        Yaz sezonunda binlerce konuğunu ağırlayan plajlar, temizliği ve güvenirliği ile sıcaktan bunalan ve sularda serinlemek isteyen vatandaşların tercih ettiği yerler oluyor.

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        Vatandaşların denizdeki can güvenliği için cankurtaranlar da titizlikle görevlerini sürdürüyor. 18 deniz aracı ve 170 personelin görev yaptığı plajlarda olumsuz bir olayla karşılaşılmaması için plaj çevresinde ve cankurtaran kulesinde sürekli rutin kontroller yapılıyor.

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        Plajlarda şezlong ile şemsiye kiralama ve otopark hizmeti de veriliyor. Tatilin ve sahillerin bir diğer olmazsa olmazı olan çadır ve karavan kamp alanlarının da bulunduğu plajlarda, Kandıra Kovanağzı ve Bağırganlı’daki çadır kiralama yerleri ile Cebeci’deki çadır ve karavan kiralama yerlerinde de belediyeler hizmet veriyor.

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        Kocaeli genelinde yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlara güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Büyükşehir zabıtası, deniz sezonunda 9 ayrı Mavi Bayraklı plajda vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmelerini sağlıyor. Yaz sezonu boyunca sahillerde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk ve şikayet karşısında gereken müdahalede bulunuyor.

        #kocaeli
        #mavi bayraklı plajlar
        #istanbul
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