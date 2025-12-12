Habertürk
        İstanbul'un yeni yüzleri

        'An İstanbul Story', GoTürkiye YouTube hesabında izleyicilerle buluştu. Mini dizi, 16 saatte YouTube, Instagram ve TikTok platformlarında 4 milyon 700 bin görüntülenmeye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 16:11 Güncelleme: 12.12.2025 - 16:11
        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), GoTürkiye markasıyla yürüttüğü sinematografik ve hikâye odaklı dijital tanıtım stratejisine yeni bir yapımla devam ediyor. İstanbul’un kozmopolit ruhunu, kültürel zenginliğini ve modern enerjisini merkeze alan dördüncü yeni mini dizi 'An İstanbul Story', GoTürkiye YouTube hesabında izleyiciyle buluştu.

        Mini dizi, 16 saatte YouTube, Instagram ve TikTok platformlarında 4 milyon 700 bin görüntülenmeye ulaştı.

        REKLAM

        Başrollerini; Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı 10 bölümlük yapım 'An Istanbul Story', 2025 Wanderlust Reader Travel Awards’da okuyucuların oylarıyla "Avrupa’nın En Cazip Şehri" seçilen İstanbul’un büyüsünü, Duru ve Selim’in samimi hikayesi üzerinden ekrana taşıyor. İstanbul’u yalnızca bir arka plan olarak değil, hikayenin yaşayan bir karakteri olarak ele alan dizi; aynı projede başrolü paylaşmalarına rağmen anlaşmakta zorlanan Duru ve Selim’in ilişkisini merkezine alıyor. Beklenmedik gelişmelerle derinleşen bu bağ, şehrin dinamik ritmiyle iç içe ilerleyerek İstanbul’un çok katmanlı ruhunu izleyiciye hissettiriyor.

        PROJENİN ANA CÜMLESİ DİZİNİN ANLATI GÜCÜNÜ ÖZETLİYOR: UNUTULMAZ HİKÂYELER BAŞKA YERDE YAŞANMAZ

        Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda uluslararası ödüllere sahip Hilal Saral otururken, senaryo çağdaş anlatım diliyle dikkat çeken Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alındı. 'An İstanbul Story', İstanbul’un kültürel mirasını, estetik dokusunu, çok katmanlı şehir yaşamını modern ve enerjik bir anlatımla küresel izleyiciye sunmayı hedefliyor.

        GOTÜRKİYE’NİN SİNEMATOGRAFİK TANITIM VİZYONU GÜÇLENEREK SÜRÜYOR

        TGA’nın son yıllarda hayata geçirdiği hikaye odaklı dijital içerik stratejisi, Türkiye’yi klasik tanıtım dilinin ötesine taşıyarak küresel ölçekte güçlü bir marka anlatısı oluşturuyor. GoTürkiye çatısı altında üretilen mini diziler; yüksek prodüksiyon kalitesi, uluslararası oyuncu kadroları ve evrensel hikâye diliyle Türkiye’nin dijital tanıtımda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlıyor.

        DİJİTAL TANITIMDA 2,8 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME

        GoTürkiye’nin sinematografik mini dizileri, dijital platformlarda bugüne kadar elde edilen izlenme performanslarıyla dikkat çekiyor. Daha önce yayınlanan 'Antalya Gambit' ve 'İstanbul My Love', fragmanlar ve bölümler dâhil olmak üzere toplamda 2,8 milyar görüntülenmeye ulaşarak Türkiye’nin dijital hikaye anlatımındaki küresel etkisini ortaya koymuştu.

        Yeni yapım 'An İstanbul Story', 16 saatte YouTube, Instagram ve TikTok platformlarında 4 milyon 700 bin görüntülenmeye ulaştı. GoTürkiye’nin dijital tanıtımda oluşturduğu güçlü ivmenin devam ettiğini gösteriyor. TGA ve GoTürkiye, yenilikçi içerik yaklaşımıyla Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve şehir hikayelerini dünya sahnesine taşımayı sürdürüyor.

        #goTürkiye
        #istanbul
        #ozan akbaba
        #Sinem Ünsal
