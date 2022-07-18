ÖSYM tarafından 18 ve 19 Haziran günleri TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Eşit Ağırlık, Sözel ve Sayısal bölümler 2 yıllık ve 4 yılllık üniversite taban puanları araştırılıyor. Tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrencilerin gündeminde İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması yer alıyor. İşte, 2022 İstanbul Üniversitesi taban puanları...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, son 4 yıllın İstanbul Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması...

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ.