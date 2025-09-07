İstanbul Valiliği'nden açıklama! Yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliğinden yeni eğitim-öğretim yılına için alınan önlemlere ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde denetimlere aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

İstanbul Valiliği 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin alınan tedbirleri açıkladı. İstanbul'da 3 milyona yakın öğrencinin ve 170 binden fazla öğretmenin ders başı yapacağının belirtildiği açıklamada, İstanbul Valiliği'nin öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri aldığı vurgulandı.

"ASAYİŞ VE DENETİM UYGULAMALARINA ARALIKSIZ OLARAK DEVAM EDİLECEK"

2025-2026 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için; İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul tedbirleri uygulanacağının belirtildiği açıklamada, "Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecektir. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip önceden belirlenmiş okullarda 'Okul Giriş Çıkış saatlerinde' sabit olarak görev yapacaktır. Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına en seri şekilde müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri (MOT), 39 ilçede 47 ekiple aralıksız görev yapacaktır. Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları, günlük 120 noktada, 331 ekiple (Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici-Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Personeli ile) eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecektir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarına aralıksız olarak devam edecektir" denildi.