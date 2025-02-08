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        İstanbul Valiliği'nden Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu hakkında açıklama

        İstanbul Valiliği, Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, okulun B blokunun güçlendirme programına alınarak boşaltıldığını, buradaki öğrencilerin daha önce güçlendirme yapılan A blokta ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:48
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        Valilikten Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu hakkında açıklama
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        İstanbul Valiliği, Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime devam ettiği iddialarına ilişkin, okulun B blokunun güçlendirme programına alınarak boşaltıldığını, buradaki öğrencilerin daha önce güçlendirme yapılan A blokta ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edeceğini bildirdi.

        Valiliğin açıklamasında, bugün "Ataşehir'de bulunan Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı" yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

        Okulun, A ve B olmak üzere 2 bloktan oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "A blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir. B blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır. Boşaltılan sınıflardaki öğrencilerimiz eğitimlerine, okulun A blokunda devam edecektir. Dolayısıyla okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimiz, yine okulumuzda ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edecektir."

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        Açıklamada, İstanbul'da milyonlarca çocuğun daha güvenli ve daha sağlam okullarda eğitimlerini sürdürmesi için başlatılan seferberliğin devam ettiği vurgulandı.

        Milyarlarca dolarlık kamu kaynağı harcanarak okulların tamamının yıkılıp yeniden yapılma ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu ve benzeri haber ve paylaşımların, en hafif tabirle vicdandan uzak, siyasi saiklerle kamu yatırımlarını itibarsız hale getirmeye yönelik sığ yaklaşımlar olduğu, tarafımızca değerlendirilmektedir. Şunu büyük bir gurur ve mutlulukla milletimize dile getirmek isteriz ki İstanbul'umuzda eğitim öğretimin devam ettiği okullarımızın tamamı depreme dayanıklıdır. Yeni okul projelerimizle şehrimizdeki eğitim standartlarını daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. 'Az laf, çok iş' sözünün değerinin anlamını daha da iyi kavradığımız şu günlerde, evlatlarını bizlere emanet eden velilerimizden gönüllerinin müsterih olmasını rica ediyoruz."

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