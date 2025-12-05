Habertürk
        Haberler Gündem Teyit İstanbul Valiliği'nden Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğu iddialarına açıklama

        İstanbul Valiliği'nden Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğu iddialarına açıklama

        İstanbul Valiliği, Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 21:09 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:16
        Göçmen yoğunluğu iddiasına açıklama
        Valilik'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

        İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların takdirle takip ettiği ve son teknolojinin kullanıldığı çalışmaların, dünyada kaçak göçle insani mücadele alanında örnek olma niteliği taşıdığı ifade edildi.

        Bu çalışmalar sonucunda, İstanbul'daki kaçak göçle mücadele sorununun çözümü yolunda önemli aşama kat edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Büyük özveriyle yürütülen çalışmalarda özellikle, kaçak göçle mücadele adı altında, yasal çerçevede ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması, çalışmalar sonucu yapılan uygulamalarda, yabancı düşmanlığına yol açabilecek sonuçlara sebebiyet verilmemesi, yasa dışı ülkemizde kaldığı tespit edilen şahısların, insani şartlarda ülkelerine gönderilmesinin sağlanması hususlarında azami gayret gösterilmektedir."

        Açıklamada, "Milletimizin, tüm amacı dezenformasyon olan bu tür maksatlı haber, yayın ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyor, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik, disiplin ve özveriyle devam edeceğini bilmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

        #istanbul valiliği
        #düzensiz göçmen
        #haberler
