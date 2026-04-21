        İstanbul Valiliğinden yağış uyarısı! İstanbul'a ne zaman, hangi gün yağmur yağacak, hava durumu nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, bu hafta boyunca yağışlı hava etkisini artırarak ülke genelinde yayılım gösterecek. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise kent genelinde bu hafta yağışların başlayacağı, yer yer kuvvetli şekilde etkisini artırabileceği ifade edildi. Peki, İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak, hava durumu nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 15:07 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, bu hafta yağışlı hava dalgası etkisini artırarak ülke genelinde hissedilecek. İstanbul için yağış beklentisi öne çıkarken, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kent genelinde yağışların başlayacağı ve zaman zaman kuvvetlenebileceği ifade edildi. AKOM tarafından da uyarı yapılırken, hava sıcaklıklarının aniden düşmesi beklendiği belirtildi. Bu kapsamda “İstanbul’da yağışlar hangi gün başlayacak, sıcaklıklar kaç derece olacak?” sorularının yanıtı haberimizde...

        İSTANBUL VALİLİĞİNDEN YAĞIŞ UYARISI

        İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

        Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 21 Nisan akşam saatlerinde başlayacak yağışların, ertesi gün yer yer kuvvetli şekilde etkisini artırmasının beklendiği ifade edildi.

        Yağışın 23 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        İSTANBUL’A NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

        İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yağışların Çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Açıklamada "Yağışlı sistemin Perşembe günü sabah saatlerinde ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların; Çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, Cuma günü tekrar mevsim normallerine yükselmesi beklenmektedir. Bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        AKOM: İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIĞI 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

        Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da konuya ilişkin uyarıda bulundu. AKOM, hava sıcaklıklarının yaklaşık 7 derece birden düşeceğini belirtirken, salı günü etkili olması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

        Açıklamada; "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceği öngörülüyor. Bu nedenle halihazırda 18-20°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların Salı (Yarın) akşam saatlerinden itibaren 5-7°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadeliren yer verildi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
