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        Haberler Gündem İstanbul Valisi Davut Gül'den Maltepe'de bir işletmeye zarar verilmesiyle ilgili açıklama

        İstanbul Valisi Davut Gül'den Maltepe'de bir işletmeye zarar verilmesiyle ilgili açıklama

        İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'deki işletmeye zarar verilmesine ilişkin, "Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz.Sorumlular tespit edilmiş, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 23:28 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:28
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        Vali Gül: Sorumlular tespit edildi
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        İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Maltepe'deki işletmeye zarar verilmesine ilişkin, "Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

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        "ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

        Gül, Maltepe'deki işletmeye ve orada oturanlara, bir grubun sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Vali Gül, paylaşımında, "Maltepe'deki miting sonrası bir işletmenin camlarının kırılması asla kabul edilemez. Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular tespit edilmiş, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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