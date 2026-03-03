Canlı
        Haberler Gündem Eğitim İstanbul Valisi Gül'den burs müjdesi

        İstanbul Valisi Gül'den burs müjdesi

        İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'de lise öğrencileriyle iftar yemeğinde buluştu. Vali Gül, Lise Giriş Sınavları'ndan (LGS) 500 tam puan alan öğrencilere bu ay bayram dolayısıyla 6 bin TL yerine 10 bin TL burs vereceklerini müjdeledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 21:57 Güncelleme:
        İstanbul Valisi Gül'den burs müjdesi

        Şişli’de bir etkinlik salonunda "Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi" adlı iftar programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, LGS’den 500 tam puan alan öğrenciler, deprem bölgesindeki illerde sınava giren ve İstanbul’u tercih eden öğrenciler ile Yüksek Kurumlar Sınavı’nda (YKS) ilk bine giren öğrenciler katıldı.

        İftar programında konuşan Vali Gül, "Sizinle bir araya geleceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza söylerken her birinize sevgilerini, saygılarını iletti. Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi’ni özetleyeyim. 500 tam puan almış İstanbul’daki liselerde okuyan öğrencilerimizin tamamına burs veriyoruz. Sizlerle inşallah eğitim hayatınız boyunca yol yürüyeceğiz. Hep söylüyoruz, tek bir amacımız var; sizlerin bu topraklara ait olduğunuzu unutmamanız. Allah nasip edecek, çok güzel okullarda okuyacaksınız, dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz. Orada bir düzen kurabilirsiniz, ne yaparsanız yapın buraya ait olduğunuzu unutmayın" dedi.

        Vali Gül, "Ramazan'ı yarıladık, önümüzde bayram var. Her ay size 6 bin TL burs veriyoruz. Bu sefer bayram dolayısıyla 10 bin TL vereceğiz. Cuma günü hesabınıza yatıracağız" ifadelerini kullandı. Program fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

