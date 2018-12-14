Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç),Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu ve Düzce çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısı ile Düzce çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Ankara'da gece yarsı başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Bazı bölgelerde araçlar yollarda güçlükle ilerlerken özellikle yokuşlarda duramayan araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

Bu arada Çankaya'da bir siteye ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 AE 825 plakalı traktör Galip Erdem Caddesi'nde yol tuzlama çalışması yaparken buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Bu esnada traktörden atlayan sürücü yaralı olarak kurtulurken aracın römork kısmı devrildi. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Devrilen traktör römorkundaki tuz dolu çuvallar çevreye savrulurken kaza nedeniyle Galip Erdem Caddesi'nin iki şeridi uzun süre ulaşıma kapandı.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ARAÇLARI SABAHA KADAR ÇALIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kar yağışının etkili olduğu kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.

Belediye ekipleri zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için merkez ve çevre ilçeler dahil 25 bölgede çalışma yürüttü.

Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yaptı.

Yetkililer sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valisi Vasip Şahin kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ISTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

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