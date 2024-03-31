İstanbul Adalar Belediyesi hangi partide? İstanbul Adalar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Adalar Belediye başkan adayları İstanbul Adalar Belediyesi hangi partide? İstanbul Adalar Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Adalar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Adalar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Adalar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:04 facebook

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