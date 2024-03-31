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        Haberler Gündem İstanbul Adalar Belediyesi hangi partide? İstanbul Adalar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Adalar Belediye başkan adayları

        İstanbul Adalar Belediyesi hangi partide? İstanbul Adalar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Adalar Belediye başkan adayları

        İstanbul Adalar Belediyesi hangi partide? İstanbul Adalar Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Adalar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Adalar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Adalar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:04
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        İstanbul Adalar Belediyesi hangi partide? İstanbul Adalar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Adalar Belediye başkan adayları
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        İstanbul Adalar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Adalar Belediye Başkanlığını 4400 alınan oy ve %44.10 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Erdem Gül kazanmıştır.

        Adalar Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Cumhuriyet Halk Partisi %44.10

        Adalet ve Kalkınma Partisi %30.74

        Demokratik Sol Parti %24.37

        Bağımsız %0.70

        Saadet Partisi %0.43

        Vatan Partisi %0.29

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.07

        İstanbul Adalar BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        UĞUR SİNA ŞEN - AK Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı ALİ ERCAN AKPOLAT - CHP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı AYŞE GÜLNUR ŞAKİR - İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı ALİ ÇAL - VATAN İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı CEM KOÇTÜRK - BĞMSZ İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı SAİT SEZER - MP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı SİNEM GÜNEŞ - DP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı ERHAN DAYİ - HÜDAPAR İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı SERKAN GÜNGÖR - BTP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı SAFİYE ARSLAN - HKP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı FARUK İLERİSOY - YENİDEN REFAH İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN AVNİ BORLUK - ZP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı AHMET ÖZKARABULUT - DEVA İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI - DSP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı MEHMET YAVUZKAN - TKP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU - SP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı GİZEM GÜLEN - TİP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı MEHMET GALİP ATAŞ - DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı

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