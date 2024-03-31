İstanbul Bağcılar Belediyesi hangi partide? İstanbul Bağcılar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Bağcılar Belediye başkan adayları İstanbul Bağcılar Belediyesi hangi partide? İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bağcılar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bağcılar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bağcılar yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:02 facebook

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