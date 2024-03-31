İstanbul Başakşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Başakşehir Belediye başkanı kimdir? İstanbul Başakşehir Belediye başkan adayları
İstanbul Başakşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Başakşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Başakşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Başakşehir yerel seçim sonuçları..
İstanbul Başakşehir BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Başakşehir Belediye Başkanlığını 118049 alınan oy ve %54.75 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Yasin Kartoğlu kazanmıştır.
Başakşehir Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %54.75
Cumhuriyet Halk Partisi %36.75
Halkların Demokratik Partisi %3.40
Saadet Partisi %3.28
Büyük Birlik Partisi %1.06
Demokratik Sol Parti %0.28
Bağımsız Türkiye Partisi %0.24
Bağımsız Aday %0.19
Vatan Partisi %0.15
Bağımsız %0.08
İstanbul Başakşehir BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİYASİN KARTOĞLU - AK Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı MESUT ÖKSÜZ - CHP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı TEVFİK ATAKAN ŞAKAR - İYİ Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı METİN URAL - VATAN İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı RECEP ÇOLAK - BĞMSZ İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı HALE MİLDAN - TKP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı TURABİ KOÇ - TKP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı BEKİR DEMİRKAYA - SP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR - DEM Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı AHMET BOZAN - BBP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı FUZULİ BEKTAŞ - DP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı CEMAL CESUR - AB İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı ALİ EFE - AP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı AYSUN AKÇA - ANAP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı MUSA BATUHAN CEYLAN - DSP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı RIZA KAAN KARACA - BTP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı METİN TÜRK - YENİDEN REFAH İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı AHMET AŞİRAN - MİLLİYOL İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı NEJDET ALAVİ - MEMLEKET İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı ÖMER BULUT - TİP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı ŞEMSETTİN VURAL - MP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı ERDAL ELİBÜYÜK - HÜDAPAR İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı UTKU BUKSUR - HKP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı KADİR KARACA - YENİDEN REFAH İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı EĞEULAŞ AKBULUT - ZP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı KAMURAN SAYHAN - DEVA İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET YILMAZ - BBP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı SEZGİN ELÇİ - OCAK İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇAM - Gelecek Partisi İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN CELEP - ABP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı CÜNEYT ÇELİKSOY - Gelecek Partisi İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA MÜFİT TEKELİ - TİP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı
İstanbul İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!Seçim Sonuçları İstanbul Seçim Sonuçları 2024 İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Arnavutköy yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Avcılar yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Bağcılar yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Başakşehir yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Bayrampaşa yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Çatalca yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Çekmeköy yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Eyüpsultan yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Güngören yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Kartal yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Pendik yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Silivri yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Sultangazi yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Şile yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Şişli yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Ümraniye yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024 İstanbul Zeytinburnu yerel seçim sonuçları