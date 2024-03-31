İstanbul Başakşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Başakşehir Belediye başkanı kimdir? İstanbul Başakşehir Belediye başkan adayları İstanbul Başakşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Başakşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Başakşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Başakşehir yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:00 facebook

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