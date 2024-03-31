İstanbul Beykoz Belediyesi hangi partide? İstanbul Beykoz Belediye başkanı kimdir? İstanbul Beykoz Belediye başkan adayları İstanbul Beykoz Belediyesi hangi partide? İstanbul Beykoz Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Beykoz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beykoz Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beykoz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:59 facebook

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