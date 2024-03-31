İstanbul Beykoz Belediyesi hangi partide? İstanbul Beykoz Belediye başkanı kimdir? İstanbul Beykoz Belediye başkan adayları
İstanbul Beykoz Belediyesi hangi partide? İstanbul Beykoz Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Beykoz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beykoz Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beykoz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları..
İstanbul Beykoz BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığını 74805 alınan oy ve %49.16 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Murat Aydın kazanmıştır.
Beykoz Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %49.16
Cumhuriyet Halk Partisi %36.72
İYİ Parti %8.06
Saadet Partisi %3.53
Halkların Demokratik Partisi %0.65
Büyük Birlik Partisi %0.53
Bağımsız %0.24
Bağımsız Aday %0.21
Demokratik Sol Parti %0.21
Demokrat Parti %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi %0.15
Vatan Partisi %0.13
Türkiye Komünist Partisi %0.13
Bağımsız Aday %0.10
İstanbul Beykoz BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMURAT AYDIN - AK Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı ALAATTİN KÖSELER - CHP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ - İYİ Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı HAKAN EKİZ - VATAN İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı BEDİR ÖZTÜRK - BĞMSZ İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı HALE MİLDAN - TKP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı CAN KUYUMCUOĞLU - TKP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı YASİN KALAYCI - SP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı SENEM YILMAZ - DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı MURAT ARDA - BBP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı NEVZAT KIR - DP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı CEMAL CESUR - AB İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı ALİ EFE - AP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı ALAADDİN AKÖZDOĞAN - ANAP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı YAKUP ÇARBUĞA - DSP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı AHMET YÜKSEL - BTP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı METİN TÜRK - YENİDEN REFAH İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı ZEKİ DENİZLİ - MİLLİYOL İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı UFKUN DOĞAN - MEMLEKET İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı YAVUZ YILMAZ - TİP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı FATMA ŞİRİN - MP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı ABDUSSELAM YAÇİN - HÜDAPAR İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı AYFER ADEKA - HKP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KAZIM ALPAY - YENİDEN REFAH İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı BOZKURT ATAKAN ATLI - ZP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı ŞENOL KORKMAZ - DEVA İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı MEHMET YILMAZ - BBP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı SEZGİN ELÇİ - OCAK İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇAM - Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı SELMAN KILIÇ - ABP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı MUSTAFA MÜFİT TEKELİ - TİP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU - YTP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı
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