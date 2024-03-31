İstanbul Çekmeköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Çekmeköy Belediye başkanı kimdir? İstanbul Çekmeköy Belediye başkan adayları İstanbul Çekmeköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Çekmeköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Çekmeköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Çekmeköy yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:54 facebook

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