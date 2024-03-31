İstanbul Güngören Belediyesi hangi partide? İstanbul Güngören Belediye başkanı kimdir? İstanbul Güngören Belediye başkan adayları İstanbul Güngören Belediyesi hangi partide? İstanbul Güngören Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Güngören Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Güngören Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Güngören Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Güngören yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:53 facebook

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