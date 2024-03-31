İstanbul Güngören Belediyesi hangi partide? İstanbul Güngören Belediye başkanı kimdir? İstanbul Güngören Belediye başkan adayları
İstanbul Güngören Belediyesi hangi partide? İstanbul Güngören Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Güngören Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Güngören Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Güngören Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Güngören yerel seçim sonuçları..
İstanbul Güngören BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Güngören Belediye Başkanlığını 89426 alınan oy ve %53.78 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Bünyamin Demir kazanmıştır.
Güngören Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %53.78
Cumhuriyet Halk Partisi %37.06
Halkların Demokratik Partisi %4.07
Saadet Partisi %2.57
Büyük Birlik Partisi %1.24
Türkiye Komünist Partisi %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi %0.32
Demokratik Sol Parti %0.30
Demokrat Parti %0.20
Vatan Partisi %0.12
Bağımsız %0.02
İstanbul Güngören BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİBÜNYAMİN DEMİR - AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı YÜKSEL YALÇIN - CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı HURİYE PELİN SELLİTEPE TURAN - İYİ Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU - VATAN İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı YUSUF ÇEVİK - BĞMSZ İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı KAMİL ACAR - SP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı SAİD AYDIN - HÜDAPAR İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı VEDAT PEHLİVAN - AB İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı HAYRETTİN ÇAMUR - MP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı SEMRA EFE - HKP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İSA ÇETİN - YENİDEN REFAH İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı ALİCAN YILMAZ - ZP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı ERDEM IŞIKLAR - DEVA İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı SAMET SARIASLAN - DSP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı ABDUL KADİR İNAN - BTP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı KAMURAN ÇALIŞ - BTP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı GÖNÜL IŞIK - TİP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı MUZAFFER BOZKURT - DEM Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı TUNCA TUNCER - MEMLEKET İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı ABUZER TURGUT - TİP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı FATİH YERLİKAYA - MP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ - HÜDAPAR İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı TÜRKAN KAP - HKP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı AHMET YILMAZ - YENİDEN REFAH İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı ERHAN ŞEN - ZP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı SEVDA SAYDAM İRGİN - DEVA İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı MEHMET TURAN - DP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı ATAKAN BOYOĞLU - TKP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı NAZMİ KEMALOĞLU - BBP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı SERKAN ILDAM - ABP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı
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