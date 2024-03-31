İstanbul Pendik Belediyesi hangi partide? İstanbul Pendik Belediye başkanı kimdir? İstanbul Pendik Belediye başkan adayları İstanbul Pendik Belediyesi hangi partide? İstanbul Pendik Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Pendik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Pendik Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Pendik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Pendik yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:42 facebook

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