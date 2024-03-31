İstanbul Sarıyer Belediyesi hangi partide? İstanbul Sarıyer Belediye başkanı kimdir? İstanbul Sarıyer Belediye başkan adayları İstanbul Sarıyer Belediyesi hangi partide? İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sarıyer Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sarıyer Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:41 facebook

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