İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Tarih verildi! Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı
İstanbul kar yağışı için hava durumu açıklamaları yakından takip ediliyordu. Uzun süredir kar yağışı bekleyen megakentliler için Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre ise bugün Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte İstanbul kar yağışı uyarısı ve Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava tahmini raporu
Havaların git gide soğuması ve Şubat ayı ile birlikte pek çok kişi İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını araştırıyor. 2025 yılının ikinci ayında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarıları arasında yağış tahminleri inceleniyor. Peki İstanbul’a ne zaman kar yağacak, kar yağışı kaç gün sürecek?
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
KAR İÇİN ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre haftaya tüm yurt beyaza bürünebilir. 6 gün sonra İstanbul’da dahil olmak üzere Marmara genelinde Trakya hariç Karadeniz’in neredeyse tamamında Doğu Anadolu’da kar bekleniyor. Tahmini kar yağışı başlangıcı ise Çarşamba günü. Kar yağışı etkisini hissettirecek.
İstanbul’da 10-25 cm arasında 3 günde kar birikmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
SİS UYARISI: Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu