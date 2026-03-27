İstanbulda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Giriş: 27.03.2026 - 10:03 Güncelleme:
İstanbulda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
2 EV VE 2 ARACA EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Şişlide 2 ev ile 2 araca yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Aramalarda, 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 likit esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 250 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
