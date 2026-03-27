Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İstanbulda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        İstanbulda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        İstanbulda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

        İstanbulda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        2 EV VE 2 ARACA EŞ ZAMANLI OPERASYON

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Şişlide 2 ev ile 2 araca yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

        Aramalarda, 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 likit esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 250 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Ünlülerin final sevinci
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        "Bitmesi gerekiyordu"
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?