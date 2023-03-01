İstanbul'da, "Hakkınızda haciz kararı var" yalanıyla dolandıran sahte avukat şebekesine operasyonla çökertildi.

Operasyon, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polisi hareke geçiren olay, mağdur vatandaşların ve adı kullanılan avukatlar adına İstanbul Barosunun şikayetiyle ortaya çıktı.

"İCRA BORCUNUZ VAR" MESAJI

İddiaya göre bazı dolandırıcılar, binlerce kişi mesaj atarak "İcra borcunuz var" dedi. Aldıkları mesajda yer alan numaraları arayan kişileri ise kendisini avukat olarak tanıtan kişiler açtı. Borçlu olduklarına ikna edilen kişilerden para alan şüpheliler, birçok kişiyi bu yöntemle dolandırdı.

ÇALIŞMA BAŞLATAN POLİS 25 ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu talimatıyla çalışma başlatan polis 25 şüpheliyi tespit etti. Yapılan araştırmaların ardından operasyon kararı verildi. Bu sabah düzenlenen operasyonla 22 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

BARO BAŞKANI FİLİZ SARAÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, daha önce yaptığı açıklamada bazı avukatların isimlerinin ve sicillerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirtmişti. “Yurttaşların ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, onların saygınlığını zedeleyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz” demişti. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, daha önce yaptığı açıklamada bazı avukatların isimlerinin ve sivillerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirtmişti. “Yurttaşların ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, onların saygınlığını zedeleyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz” demişti.