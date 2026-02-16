İstanbul'da taksi ve minibüs yeni tarifesi belli oldu! Taksi ve minibüs indi bindi ne kadar oldu, kaç TL?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zam sonrası taksi ve minibüs indi bindi ücretleri güncellendi. İBB Meclisi'nde toplu taşıma araçlarına zam gelmesiyle ilgili teklif kabul edildi. Yeni tarifeyle birlikte açılış, kilometre başı ve zaman tarifesi ücretlerinde artışa gidildi. Taksi ve minibüsü çok sık kullanan vatandaşlar İstanbul'da minibüs ve taksi ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel taksi ve minibüs indi bindi fiyatları 2026
İstanbul’da hem minibüs hem de taksi ücretleri zamlandı. Toplu taşıma araçlarına gelen zam ile beraber taksi, minibüs ücreti değişti. İstanbul’da metro, metrobüs, tramvay, metro gibi toplu ulaşım araçlarına gelen zam oranı yüzde 20 olurken minibüs, servis ve taksilere gelen zamlar farklı oran üzerinden yapıldı. Peki İstanbul taksi ücretleri 2026 ne kadar oldu? Taksi açılış ve minibüs indi-bindi ücretleri ne kadar zamlandı?
MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Minibüslerde 0–4 km 39 lira, 15–20 km 47 lira olacak. 20 km üzeri yolculuklarda 47 liraya ek olarak kilometre başına 1,40 lira alınacak.
Minibüslerde öğrenci ücreti ise 25 lira oldu.
TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme kapsamında İstanbul’da taksi tarifesine zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte açılış, kilometre başı ve zaman tarifesi ücretlerinde artışa gidildi.
Taksilerde taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya, kilometre başına mesafe ücreti 36,30 liradan 43,56 liraya yükseldi.
TAKSİ KISA MESAFE NE KADAR?
Kısa mesafe ücreti de 175 liradan 210 liraya çıkarıldı. Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul’da taksi kullanımı daha yüksek ücretlerle gerçekleşecek.