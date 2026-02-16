Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’da taksi ve minibüs yeni tarifesi belli oldu! Taksi ve minibüs indi bindi ne kadar oldu, kaç TL?

        İstanbul'da taksi ve minibüs yeni tarifesi belli oldu! Taksi ve minibüs indi bindi ne kadar oldu, kaç TL?

        İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zam sonrası taksi ve minibüs indi bindi ücretleri güncellendi. İBB Meclisi'nde toplu taşıma araçlarına zam gelmesiyle ilgili teklif kabul edildi. Yeni tarifeyle birlikte açılış, kilometre başı ve zaman tarifesi ücretlerinde artışa gidildi. Taksi ve minibüsü çok sık kullanan vatandaşlar İstanbul'da minibüs ve taksi ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel taksi ve minibüs indi bindi fiyatları 2026

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 10:19 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da hem minibüs hem de taksi ücretleri zamlandı. Toplu taşıma araçlarına gelen zam ile beraber taksi, minibüs ücreti değişti. İstanbul’da metro, metrobüs, tramvay, metro gibi toplu ulaşım araçlarına gelen zam oranı yüzde 20 olurken minibüs, servis ve taksilere gelen zamlar farklı oran üzerinden yapıldı. Peki İstanbul taksi ücretleri 2026 ne kadar oldu? Taksi açılış ve minibüs indi-bindi ücretleri ne kadar zamlandı?

        2

        MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Minibüslerde 0–4 km 39 lira, 15–20 km 47 lira olacak. 20 km üzeri yolculuklarda 47 liraya ek olarak kilometre başına 1,40 lira alınacak.

        Minibüslerde öğrenci ücreti ise 25 lira oldu.

        3

        TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme kapsamında İstanbul’da taksi tarifesine zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte açılış, kilometre başı ve zaman tarifesi ücretlerinde artışa gidildi.

        Taksilerde taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya, kilometre başına mesafe ücreti 36,30 liradan 43,56 liraya yükseldi.

        TAKSİ KISA MESAFE NE KADAR?

        Kısa mesafe ücreti de 175 liradan 210 liraya çıkarıldı. Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul’da taksi kullanımı daha yüksek ücretlerle gerçekleşecek.

        4

        İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMI UYGULAMASI BAŞLADI

        İstanbul toplu taşıma zammı sonrası yeni ücret tarifesi, 16 Şubat 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu