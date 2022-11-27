CADDEBOSTAN

Bölgede çok sayıda bostan vardı. Bir de cadı söylentisi… Bu nedenle bölge, ‘cadı bostanı’ olarak anılıyordu. Cemal Paşa, bostanları satın alıp bölgeye yerleşince semtin adını ‘Caddebostan’a dönüştürdü.