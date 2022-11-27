Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

Şehir, İstanbul gibi kadim bir şehir olunca her köşesinde bir hikâyenin olmaması söz konusu bile olamaz. Arkeolojik araştırmalara göre ilk yerleşimin Neolitik ve Kalkolitik dönemlerinde olduğu anlaşılan İstanbul, şehir olarak M.Ö 685’te kuruldu. Dünya üzerinde 3 imparatorluğa başkentlik eden tek şehir olan İstanbul, tarihi boyunca değişik isimlerle anıldı. Adı; 1004 yıl boyunca ‘Byzantion’, 1116 yıl da ‘Konstantinopolis’ olan İstanbul, fetihten sonra ‘Konstantiniyye’, ‘Stanpolis’, ‘Dersaadet’, ‘Asitane’, ‘Darülhilafe’ ve ‘Makarrı Saltanat’ olarak adlandırıldı. Cumhuriyet'in ilanından sonra da şehrin adı ‘İstanbul’ olarak kabul edildi. Peki İstanbul’un semtlerinin adlarının kökeni nedir? Hepsinin ilginç bir hikâyesi bulunuyor

ABONE OL
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    AHIRKAPI 

    Osmanlı döneminde sarayın has ahırları burada bulunurdu. 
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    AKARETLER 

    Semt, adını Sultan Abdülaziz’in Aziziye Camii’nin giderlerini karşılamak için kurmak istediği ama ömrünün yetmemesi üzerine II. Abdülhamid tarafından kurulan vakıftan aldı.

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    AKSARAY 

    Fatih Sultan Mehmed’in sadrazamı İshak Paşa, İç Anadolu Bölgesi’ndeki Aksaray’ı ele geçirdikten sonra orada yaşayanlardan bir grup insanı bu bölgeye gönderdi. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    AŞİYAN 

    Adını, şair Tevfik Fikret’in bölgede bulunan, Farsça’da ‘kuş yuvası’ anlamına gelen ‘Aşiyan’ adlı evinden aldı. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    AYRILIK ÇEŞMESİ 

    ‘Veda Çeşmesi’ olarak da biliniyor. Doğu seferlerine Osmanlı ordusu,  ve kervanların İstanbul’dan ayrılış noktasına yapılan çeşme zamanla ‘Ayrılık Çeşmesi’ adını aldı. Çeşme, daha sonra adını semte verdi.  
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    BAĞLARBAŞI 

    Semt, adını İstanbul’un en ünlü bağ ve bahçelerin bu bölgede yer almasından dolayı aldı. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    BAKIRKÖY 

    Bizanslıların ‘Makri Hori’ dedikleri semt, 14’üncü yüzyılda  Osmanlıların eline geçince ‘Makriköy’ adını aldı. 1925’te ulusal sınırlar içerisindeki yabancı kökenli adların değiştirilmesi sırasında semtin adı ‘Bakırköy’ olarak değiştirildi. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    BEBEK 

    Fatih Sultan Mehmed’in bölgeyi koruması için gönderdiği Bölükbaşı’nın ‘Bebek’ lakaplı olması, semte adını verdi.

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    BEŞİKTAŞ 

    Barbaros Hayrettin Paşa, gemileri bağlamak için limana 5 taş diktirdi. O dönemlere ‘5 Taş’ olan bölgenin adı zamanla ‘Beşiktaş’a evrildi. 

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    BEYAZIT  

    Sultan II. Beyazıt’ın buraya kendi adıyla anılacak bir külliye yaptırmasından sonra semt, ‘Beyazıt’ olarak anılmaya başlandı.

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    BEYOĞLU 

    Semt, İslamiyet’i kabul edip burada oturmaya başlayan ‘Pontus Prensi’nden adını alıyor.

    ‘II. Beyoğlu’ diye anılan Venedik Prensi’nin burada yaşamasından semt, ‘Beyoğlu’ adını aldı.

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    BOSTANCI 

    Semt adını, her türlü meyve ve sebzenin yetiştirildiği bostanlardan birinin bu bölgede olmasından aldı.  

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    BÜYÜKÇEKMECE - KÜÇÜKÇEKMECE  

    Göllerin kenarına konumlanmış olan semtte, Anadolu’yu Batı’ya bağlayan yol üzerinde bulunan boğazları geçmek için bir sistem oluşturulmuştu. Boğazın iki yakasından sahile çakılı kazıklara bağlı halatlar gerilmeye ve bu halatlar sal üzerinden çekilerek karşıya geçmeye başlanılmıştı. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    CADDEBOSTAN  

    Bölgede çok sayıda bostan vardı. Bir de cadı söylentisi… Bu nedenle bölge, ‘cadı bostanı’ olarak anılıyordu. Cemal Paşa, bostanları satın alıp bölgeye yerleşince semtin adını ‘Caddebostan’a dönüştürdü.

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    ÇATLADIKAPI 

    Marmara kıyısında yer alan sur kapılarından biri, 1532’deki depremde çatladı. Bölge, o tarihten sonra ‘Çatladıkapı’ olarak anıldı.

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    ÇEMBERLİTAŞ 

    Bizans döneminde ‘Constantinus Forumu’nun olduğu yerde bulunan büyük sütunlardan biri olan ‘çemberli taş’, semte adını verdi.

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    ÇENGELKÖY 

    Adını, gemi çapalarının bu köyde yapılmasından aldı.

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    ÇIKSALIN 

    Güzel manzaralı geniş bir çevreye hâkim olması nedeniyle bölgeye halk arasında ‘çık da salın’ denildi. Daha sonra da adı ‘Çıksalın’a çevrildi.

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    EMİNÖNÜ 

    Osmanlı döneminde çarşıdaki esnafları denetleme yetkisi eminlere aitti. Semt, adını burada bulunan ‘Gümrük Eminliği’nden aldı. 

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    ETİLER 

    1950’li yıllarda bölgede 192 villa yapımı için Etibank’ın ortaklığıyla Etiler Yapı Kooperatifi kuruldu. Semtin adı bu kooperatiften geliyor.

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    FERİKÖY  

    Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde bölgede Madam Ferry adında bir kadın yaşıyordu. Bölgede bulunan geniş topraklar, Madam Ferry’nin eşine bağışlandı. Daha sonra eşi vefat edince bölge onun adıyla anıldı.

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    HORHOR 

    Fatih Sultan Mehmed, bölge civarında yürürken yerin altından su sesleri duyar ve yanındakilere, “Buraya bir çeşme yapın. Baksanıza hor hor su sesleri geliyor” der. Bunun üzerine oraya bir çeşme yapıldı. Daha sonra çeşme de, semt de ‘Horhor’ adıyla anıldı.

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    KADIKÖY

    Kadim semt, fetih sırasında Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul Kadısı’nı buraya yerleştirmesiyle ‘Kadıköy’ ismini aldı.

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    KAZLIÇEŞME 

    İstanbul’un fethi sırasında su sıkıntısı çekiliyordu. Su bulmak için kazların peşinden gidilerek su kaynağına ulaşıldı. Ardından semtin adı ‘Kazlıçeşme’ olarak anılmaya başlandı.

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    KANDİLLİ

    IV. Murad, şehzadelerden birinin doğuşunu ilan etmek ve kutlamak için bölgede 7 gece kandil yaktırdı. Bölge, bu nedenle ‘Kandilli’ adını aldı. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    KULAKSIZ 

    Fatih Sultan Mehmed’in askerleri bölgeden geçerken içmek için sakinlerinden su istedi. Kimse su vermeye yanaşmayınca askerler kadıya gidip dava açtı. Kadı, mahalleliyi haksız bulup ‘kul haksızdır’  hükmü verdi. O dönemde adı ‘Kul Haksız’ olan bölgenin adı zamanla ‘Kulaksız’a dönüştü.  

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    LALELİ 

    Semtin adı, burada yaşayan ‘Laleli Baba’ adında bir dervişten geliyor. III. Mustafa, yaptırdığı camiye hikmetine boyun eğdiği ve çok saydığı Laleli Baba’nın adını verdi. Semt, bu nedenle ‘Laleli’ oldu. 

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    OKMEYDANI 

    Fatih Sultan Mehmed’in otağını kurduğu bu bölgeye okçular tekkesi yaptırmasıyla bölge ok meydanına dönüştü. 

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    PENDİK 

    Bizans döneminde Doğu’dan gelecek saldırıları önlemek için bölge, ‘Duvar’ anlamındaki ‘Pantecion’ olarak anılıyordu. Bu ad, daha sonra ‘Pendik’e dönüştü. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    SÜTLÜCE 

    Bölgede ‘Süt Menbat’ adlı bir köy vardı. Köyde bulunan bir kadın heykelinin göğüslerinden akan suyu içen kadınların sütünün artığına inanılıyordu. 

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    ŞAŞKINBAKKAL 

    Bir bakkal, henüz yerleşim yeri olmadığı halde bölgede dükkân açtı. Oradan nadiren geçenlerin “Bu bakkal pek şaşkın” demesiyle yerleşim yeri olduktan sonra semtin adı belirlenmiş oldu. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    ŞİŞLİ

    Şiş yapımıyla uğraştıkları için ‘Şişçiler’ diye bilinen bir ailenin bu bölgede konağı vardı. Şişçilerin konağı’, zamanla değişikliğe uğrayarak ‘Şişlilerin konağı’ haline geldi Semtin adı ‘Şişli’ oarak son halini aldı. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    TAHTAKALE 

    Mercan’daki surun alt kotunda yer aldığı için anlamı ‘kale altı’ olan bölgenin tahta-el-kale’ adı zaman içinde ‘Tahtakale’ye dönüştü. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    TAKSİM

    Osmanlı zamanında sucuların, suyu halka taksim (bölüştürdükleri) ettikleri yer olduğu için semtin adı ‘Taksim’ oldu. 

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    TEŞVİKİYE 

    Sultan Abdülmecid’in bölgede bir mahalle kurulması için teşvikte bulunması üzerine semtin adı ‘Teşvikiye’ olarak belirlendi. 

     

     

     

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    TOPHANE

    Osmanlı döneminde ünlü top dökümhanesi, bu semtte yer alıyordu. 

     

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    UNKAPANI 

    Bazı satış yerlerinde Arapça’da ‘Kabban’ adını taşıyan büyük teraziler bulunduğundan dolayı bölge, önceleri ‘ kapan’ adını taşıyordu. Daha sonra sahiline buğday ve arpa yüklü gemiler demirlediğinden semt, ‘Unkapanı’ adını aldı.

     
  • İstanbul’daki semt isimleri nereden geliyor?

    ÜSKÜDAR 

    Bizans döneminde ‘Skutari’ denilen asker kışlalarının şehrin bu yakasında yer almasından dolayı bölge, ‘Skutarion’ diye anılıyordu. Osmanlı döneminde ‘Üsküdar’a evrildi.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.