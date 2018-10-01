İstanbullu Gelin Cuma akşamı 55. son bölümü ile ekranlara geldi. İstanbullu Gelin dizisinde bu bölümde de heyecan doruktaydı. İpek ise eski hayatının özlemini Nişantaşı’nda fazlasıyla hissetmeye başlar. Fevri bir davranışı ise Esma’yı Ülfet karşısında yerin dibine sokmuştur. İşte İstanbullu Gelin'in yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

İSTANBULLU GELİN'İN 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte İstanbullu Gelin'in 56. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN'İN 55. SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Boranlar, İstanbul’daki yeni hayatlarına adım attılar!

Boranlar, İstanbul’daki yeni hayatlarına adım atarlar. Bu durum tüm ailede olduğu gibi Ülfet için de farklı bir hayatın başlangıcıdır. Faruk, arkadaşı Okan’ın yanındaki yeni işine başlar ve sadece sıradan bir çalışan olmanın zorlukları karşı karşıyadır.

Süreyya özlem duyduğu arkadaşı Dilara’ya İstanbul’da kavuşur fakat bu kavuşma Ülfet’in varlığı nedeniyle Boranlar’a sorun olarak dönecektir. İpek ise eski hayatının özlemini Nişantaşı’nda fazlasıyla hissetmeye başlar. Fevri bir davranışı ise Esma’yı Ülfet karşısında yerin dibine sokmuştur.

Fikret içindeki Adem öfkesi ile mücadele etmenin yollarını ararken Adem de boş durmamaktadır. Adem, Ülfet ile yaptığı bir konuşma sonrasında Faruk Boran’ı zor duruma sokacak bir adım atar.

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