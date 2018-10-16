İstanbullu Gelin dizisi, 58 yeni bölümü ile Salı akşamı Star TV'de izleyicileriyle buluşacak. Star TV'de yayınlanacak olan İstanbullu Gelin dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

İSTANBULLU GELİN 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya ile Esma arasında büyük gerilim...

Ülfet’in Esma’ya yaptığı suçlama ile Fikret şoka girmiştir. Annesinin onlara yalan bir hayat yaşatması fikri ile mücadele edemeyen Fikret, duyduklarını İpek ile paylaşır. İpek ise bu bilgi ile yıllardır beklediği şansı elde etmiş gibidir. Fikret’in itirazlarına rağmen DNA testi yaptırmak için harekete geçer. Süreyya’nın hayatında ise yeni bir sayfa açılmaktadır, hayalini kurduğu iş avuçlarının içerisindedir. Faruk’un da onayı ile Süreyya teklifi kabul eder. Ülfet’in işi için Süreyya’ya aracı olması ise Süreyya ile Esma’nın arasında gerginliğe neden olur.

Fikret tüm duygularının yanında bir de Adem’i bitirme planının peşindedir ve başını belaya sokmak üzeredir. Faruk’un Fikret’in yaptıklarını öğrenmesi ve olaya müdahalesi ise iki kardeşin yüzleşmesine sebep olacaktır.

Senaryosu Deniz Akçay Katıksız – Armağan Gülşahin'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği İstanbullu Gelin dizisinin 58. yeni bölüm fragmanı Cuma akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.

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