74. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. İstanbullu Gelin'de İpek davadan vazgeçerken; Fikret, İpek'in Okan ile ev bakmasını duymasını sindiremedi. Okan, İpek'e duygularını itiraf ederken, Süreyya'da konuşulanları duydu. İstanbullu Gelin 73. son bölüm özeti ve 74. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

İSTANBULLU GELİN 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 74. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe, ayrıntılar haberimizde olacak.

İSTANBULLU GELİN 73. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Boran Konağı’nda İşler Karışıyor!

İpek ve Fikret’in boşanma davası ileri bir tarihe ertelenir. Faruk ve Süreyya Fikret’in boşanma isteğini ve sebebini öğrenir Süreyya’nın İpek, Fikret ilişkisindeki duruşu ise Esma ile aralarında çatışmaya neden olacaktır.

Senem, Süreyya ve Dilara’nın kızlar gecesi Adem’in oğlu ile baş başa zaman geçirmesini sağlar. Kıymet’in Esma ile restleşme hamlesi ise beklediği gibi sonuçlanmaz. Tüm yaşananlar artık Okan’ın da bir adım atmasına sebep olur.