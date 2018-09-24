İstanbullu Gelin'in yeni sezon bölümünün yayınlanmasının ardından izleyicileri dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Meral Çetinkaya da dahil oldu. Usta oyuncunun yeni imajı izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Aynı zamanda Nihal Yalçınkaya da dizinin yeni oyuncuları arasında... İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezon ilk bölümü cuma günü yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi henüz yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Yayınlandığında haberimize ekleyeceğiz.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor. Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır. Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir. Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç… Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir…

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNİN YENİ OYUNCUSU: MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Bursa’da dünyaya gelen başarılı oyuncu, pek çok başarılı dizi ve filmde yer aldı. Kamera karşısına ilk kez Bir Yudum Sevgi isimli film ile geçen Meral Çetinkaya, sahneye ilk kez Dostlar Tiyatrosu ile geçti. Başarılı oyuncu hayatını Yavuzer Çetinkaya ile evlendi. Eşi geçirdiği kalp krizi nedeniyle 1992’de vefat etti.

Meral Çetinkaya, uzun süre Bizimkiler isimli dizide Ayla karakterini canlandırdı. 2000’de Vizontele isimli filmde Felek karakterini canlandırdı. Film, devletin yollamasıyla hayatlarında ilk kez televizyon gören bir köyün yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Erdal Tosun, Şafak Sezer, Tolga Çevik gibi başarılı oyuncular yer aldı. Daha sonra ise Gülbeyaz isimli dizide Beyaz Nine karakterini canlandırdı. Dizi, uzun yıllardır kavgalı olan Dursunoğulları ile Demiroğulları’nın amansız ve komik tartışmalarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Nejat İşler, Şevval Sam, Meral Çetinkaya ve Kamran Usluer yer aldı.

2006’da ise Binbir Gece isimli dizide Peride karakterini canlandırdı. Dizi, çocuğunun hayatını kurtarmak için kendini feda eden bir annenin daha sonra yaşadığı büyük bir aşkı anlatıyor. Dizinin başrollerini ise Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenci yer aldı. 2010’da ise Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Hasene karakterini canlandırdı. Dizi, eşi tarafından çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte sokağa atılan Cemile isimli bir kadının yaşadığı dramı ve dönem koşullarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Merak Çetinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli ve Emir Berke Zincidi yer aldı.

2014’te ise Urfalıyam Ezelden isimli dizide Zekiye Nine karakterini canlandırdı. Dizi, kan davasını önlemek için Urfa’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Settar Tanrıöğen, Bülent İnal, Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar, Öykü Gürman ve Güven Murat Akpınar yer aldı. Daha sonra ise Mucize isimli filmde yer aldı. Film, küçük bir köyde yaşayan bedensel engelli Aziz’in yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Talat Bulut, Mert Turak, Seda Tosun, Ali Sürmeli, Tansel Öngel, Büşra Pekin ve Meral Çetinkaya yer aldı.

Son olarak usta oyuncu İstanbullu Gelin dizisinin 3. sezonunda oyuncu kadrosuna dahil oldu.

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