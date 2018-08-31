İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı! İstanbullu Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak?
İstanbullu Gelin dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Star TV'de izleyicisinin karşısına çıkan İstanbullu Gelin'in yeni sezon fragmanında Süreyya'nın çocuğunun bebeklikten genç kız haline kadar gösterildiği tanıtım merak uyandırdı. Peki, İstanbullu Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı...
31.08.2018 - 23:49 | Güncelleme:
İstanbullu Gelin 53. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Seyirciler yeni sezon için meraklı bekleyişini sürdürürken, dizinin 3. sezon tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni sezon tanıtımında Süreyya'nın bebeği dünyaya gelmiş, genç kız haline kadar gösterildi. Büyük merak uyandıran tanıtımın ardından, İstanbullu Gelin'in yeni sezo tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbullu Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı...
İstanbullu Gelin'in yeni sezon tarihi için net tarih verilmedi. Tanıtımda Eylül ayında başlayacağı duyurulan İstanbullu Gelin'in hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
İSTANBULLU GELİN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.
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İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı! İstanbullu Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak? - Son Dakika Haberler/istanbullu-gelin-yeni-sezon-fragmani-istanbullu-gelin-yeni-sezon-ne-zaman-baslayacak-21261582126158
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