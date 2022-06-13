Yüzde 77 memnun değil! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Araştırma firması KONDA, Türkiye ve İstanbul’daki taksilere yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. 2 bin 260 kişiyle görüşülerek yapılan çalışmaya göre, İstanbulluların yüzde 38’i (yaklaşık 5 milyon kişi) taksi kullanıyor. Araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 77'si aldıkları taksi hizmetinden memnun olmadığını belirtti.

Taksi kullanmamayı tercih edenler arasında ise “pahalılık” ana sebep olarak öne çıkıyor. İstanbulluların yüzde 45’i taksi ücretlerini pahalı bulurken, yüzde 19’u fiyatların belirsiz olduğunu ifade ediyor. Yüzde 16’si ise güvenlik endişeleri sebebiyle taksi kullanmamayı tercih ettiklerini belirtiyor.

“DAHA FAZLA TAKSİYE İHTİYAÇ VAR”

İstanbul'da her 5 kişiden 4’ü taksi hizmetinin iyileştirilmesi için daha fazla taksiye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Her 10 kişiden 9'u ise hükümetin taksi hizmetleri için yeni düzenlemeler yapması gerektiğini düşünüyor.

İstanbullular, elektronik taksi çağırma uygulamalarının mevcut taksi hizmet kalitesini iyileştirebileceğine inanıyor. Her 5 kişiden 4’ü tüm taksilerin elektronik taksi çağırma platformlarına bağlanmasını istiyor.

Elektronik taksi çağırma uygulamalarını kullanma sebepleri sorulduğunda ise, İstanbulluların yüzde 68’i hangi rotadan gidileceğini uygulamadan görebildikleri için, yüzde 52’si ödenecek tahmini ücreti önceden bilebildikleri için ve yüzde 46’sı kredi kartı ile otomatik ödeme yapabildikleri için taksi elektronik uygulamalarını kullandıklarını belirtiyorlar. İstanbul'daki elektronik taksi çağırma uygulamalarını kullananların yüzde 41’i, taksi şoförleri ile ilgili değerlendirme yapabilmeyi ve yine yüzde 41’i şikayetlerini uygulamaya iletebiliyor olmayı taksi uygulamalarının ana faydalarından görüyor.

Araştırma sonuçlarını yorumlayan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, şunları söyledi:

“Türkiye hızlı bir biçimde metropolleşiyor. Metropolleşmenin getirdiği mekan değişikliği kadar aynı zamanda teknolojik sıçrama da gündelik pratikleri değiştiriyor. Metropollerin en önemli sorunu da ulaşım. Mekansal değişimin hızına ulaşım çözüm ve yatırımları yetmiyor. Taksi kullananların oranı Türkiye’de yüzde 24, İstanbul’da yüzde 38’e ulaşmış, bu da demek oluyor ki İstanbul’da yaklaşık 5 milyon kişi ulaşım için taksi kullanıyor. Yapılabilecek en iyi çözüm ulaşım sorununun çözümünü yalnızca kamu ve yerel otoritelerin yetkilerine bırakmadan, teknolojik sıçramanın getirdiği yeni iş ve hizmet modellerinin de girişimcilik ve yenilikçiliğin de açacağı fırsat alanlarına odaklanmak olabilir.”

“UYGULAMA ÜZERİNDEN 9.2 MİLYON KEZ TAKSİ ÇAĞRILDI”

Türkiye'de sarı, turkuaz ve siyah taksi hizmetleriyle faaliyet gösteren Uber'in Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı ise araştırma sonuçlarını şu şekilde değerlendirdi:

“Sonuçlara göre, taksi hizmetlerindeki memnuniyetsizlik sebepleri, elektronik taksi çağırma uygulamaları ile çözülebilir. Örneğin, yolcu uygulama üzerinden tahmini taksi ücretini görebiliyor, yolculuk rotasını uygulamadan takip edip anlık olarak istediği kişiyle paylaşabiliyor, herhangi bir şikayeti olursa 7/24 destek ekibine ulaşabiliyor ve hem yolcu hem de taksi sürücüsü birbirini karşılıklı puanlayabiliyor.”

Uber’in 2025 yılına kadar dünyadaki bütün taksileri uygulamaya dahil etme hedefinin olduğunu belirten Bahadırlı, “Uber uygulamasının Türkiye’de toplam indirilme sayısı 5.3 milyona ulaştı. Platformu 2021 yılı boyunca çoğunluğu İstanbul olmak üzere, Türkiye’de 25 bin taksi sürücüsü kullandı ve Uber kullanıcıları uygulamayı 9.2 milyon kez taksi çağırmak için açtı. 2022’de ise kullanımın daha da hızla artmakta olduğunu görüyoruz" dedi.