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        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor: 0 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İstanbulspor: 0 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. 82'de Arda Hilmi Şengül ve 83. dakikada Malaly Dembele'nin kaydettiği gollerle kazanan Keçiörengücü, puanını 51'e yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. İstanbulspor ise haftayı 52 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 18:14 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:19
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        Keçiörengücü, 2 dakikada üç puanı aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Keçiörengücü oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 82'de Arda Hilmi Şengül ve 83. dakikada Malaly Dembele attı.

        Bu sonucun ardından Başkent ekibi puanını 51'e yükselterek ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarırken, İstanbulspor ise 52 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

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