İstanbulspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

İstanbulspor, 1'inci Lig’de sahasında Malatyaspor’u konuk ettiği maçı 5-0 kazandı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 52’ye yükseltti.

1’inci Lig maçında İstanbulspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayan mücadeleyi hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz’ın yardımcılıklarını ise Yusuf Susuz ve Enes Biroğlu üstlendi.

10’uncu dakikada İstanbulspor’un gol beklentisi oldu. Sağdan ceza sahasına giren Loshaj, son çizgiye inip kale sahasına yerden çevirdi. Ancak Emir’in sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşunda topu savunma çizgiden çıkarttı. Bu pozisyonun ardından hakem Ali Yılmaz oyunu devam ettirdi. Kısa süre sonra VAR müdahalesiyle hakem Ali Yılmaz, İstanbulspor’a 14'üncü dakikada penaltı kararı verdi. Loshaj sol ayağı ile sol köşeye yerden vurdu. Meşin yuvarlak ve kaleci Çınar ayrı köşelere gitti: 1-0.

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23’üncü dakikada Sambissa , ileri çıkan takım arkadaşı Duhaney’i topla buluşturmak istedi ancak emir araya girip pozisyonu bozdu. 25’inci dakikada penaltı noktasının sağından topu alan Loshaj sol ayağının üstüyle kaleye topu gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten dışarı gitti. 26’ncı dakikada Emir ceza sahasına girip sağ ayağının üst içiyle vuruşunu yaptı ve takımın 2’nci golünü kaydetti: 2-0. Sambissa 29’uncu dakika savunma arkasına sarkan Emir’e yerden pasını verdi. Emir emir sert vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0. 41’inci dakikada Yeni Malatyaspor’da Enes, Yiğit’in ayağına basarak sarı kart gördü. 6 dakikalık uzatma süresinin 2’nci dakikasında İstanbulspor’dan Dijlan, orta sahada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İstanbulspor ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.