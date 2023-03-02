Milletimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam eden İstanbulspor ile Galatasaray, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. İşte, mücadelenin günü, başlama saati ve biletlerine ilişkin bilgiler...