Kilosu 5 TL'ye kadar düştü, vatandaş kasayla alıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Kilosu 5 TL'ye kadar düştü! Vatandaş kasayla alıyor - HABERLER
ABONE OL

İstavritin kilosu 5 TL'ye düştü, vatandaş kasayla alıyor!

Karadeniz'de av yasağının sona erdiği ilk gün tezgahta kilosu 30 liradan satılan istavritin fiyatı, yaşanan bollukla 5 TL'ye kadar geriledi. Rizeliler, ucuzlayan istavriti kasa kasa alıp, buzluklara depolamaya başladı.

Kilosu 5 TL'ye kadar düştü! Vatandaş kasayla alıyor - HABERLER
Kilosu 5 TL'ye kadar düştü, vatandaş kasayla alıyor!
0:00 / 0:00
DHA

Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılan balıkçılar, ağlarını serin sulara bırakıyor, balık avlıyor. Geçen yıl palamut ile başlayan sezon, bu sene istavritle açıldı.

Av yasağının kalktığı ilk gün tezgahlarda kilosu 30 TL'yi bulan istavritin fiyatı, yaşanan bollukla 5 TL'ye kadar geriledi.

Rizeliler de ucuzlayan istavriti kasa kasa satın alıp, buzluklarda depolamaya başladı.

Kentte tezgahlarda palamudun tanesi 25 TL, mezgit 15 TL, barbunya 25 TL, çinekop 30 TL, az miktar da hamsi ise 15 TL'ye satılıyor.

'HERKES İSTAVRİT YİYECEK'

Balıkçı Necmettin Duman, "İstavrit 5 TL olunca müşteri kasayla alıyor. Alıp dolaplarına koyuyorlar. Tahmin ediyorum ki Türkiye'nin hiçbir yerinde şu an 5 TL'ye balık satılmıyordur. Rizeliler bugünkü bu fırsatı kaçırmıyor. Herkes istavrit yiyecek dedi.


Balıkçı Kerim Yavuz da tüketicinin hamsi beklediğini söyleyerek, Hamsi kısa zaman içinde bolluğunu gösterecek. Bollaştığında tezgahlarımız daha da şenlenecek. Hamsiyi bugün 15 liradan satıyoruz, bugünden sonra da düşmesini bekliyoruz diye konuştu. Kasayla istavrit alan Ayşe Kuru ise İstavriti bu kadar ucuz görünce kasayla aldım. Dolaba koyacağım, bir daha bu kadar ucuz bulamam. Balık fiyatları bence şu an gayet güzel. Bu yıl bol bol balık yiyeceğiz" dedi.

Salih Yılmaz da "Karadenizli olarak tabi ki tercihimiz, hamsi ama şu anda istavrit çok bol ve ucuz. Hamsi ucuzlayana kadar istavrite devam" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MÜJDE! 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
GÜNDEM e-Devlet'ten başvuruluyor, işte yeni özellik
Bursa'da son dakika: Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar!
GÜNDEM Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar!
SON DAKİKA acı gelişme... "2-3 gün içinde kavuşacağız" mesajının ardından acı haber! - HABERLER
GÜNDEM "2-3 gün içinde kavuşacağız" mesajının ardından acı ...
2 yaşındaki oğlu cinsel istismara uğrayan anneye 'çocuğunu koruyamadın' davası
GÜNDEM Oğlu cinsel istismara uğrayan anneye 'çocuğunu ...
"PES" DEDİRTEN OLAY, son dakika! 'Falakacı'nın eşi konuştu - Haberler
GÜNDEM 'Falakacı'nın eşinden şoke eden açıklama!
FLAŞ GELİŞME! Akar ve kuvvet komutanları sınırda toplantı yapıyor! - Haberler
GÜNDEM Akar ve kuvvet komutanları sınırda toplantı yapıyor!
İçişleri Bakanı Soylu, "Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu"nda konuştu
GÜNDEM Bakan Soylu: Bizim tercihimiz demokrasiyi korumak ...
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü
GÜNDEM Yaşlı adam çıkan yangında öldü
Oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı
GÜNDEM Evlat nöbetindeki anne: Bu çile artık bitsin
MSB son dakika acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu
GÜNDEM MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.