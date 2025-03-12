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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları - Futbol Haberleri

        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        2. Lig 27. hafta müsabakaları ile 3. Lig 24. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:01
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        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

        2. Lig 27. hafta müsabakaları ile 3. Lig 24. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi.

        İşte HT Spor'da bu hafta yayınlanacak olan 7 maç:

        15 Mart Cumartesi

        2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Kepez Spor Futbol A.Ş. - Sincan Belediyesi Ankaraspor (HT Spor TV)

        3. Lig 1. Grup

        14.00 Kemerkent Bulvarspor - Silifke Belediye Spor (HT Spor YouTube)

        16 Mart Pazar

        2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Altınordu - Batman Petrol Spor A.Ş. (HT Spor YouTube)

        2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Belediye Derince Spor (HT Spor YouTube)

        3. Lig 1. Grup

        14.00 Kuşadasıspor - Bursaspor (HT Spor TV)

        3. Lig 3. Grup

        14.00 Çorlu Spor 1947 - Pazarspor (HT Spor YouTube)

        3. Lig 4. Grup

        14.00 Edirnespor - Polatlı 1926 Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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