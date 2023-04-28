Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 26 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açılmıştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki şehir arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan Ankara-Sivas hızlı tren ulaşımının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
Peki mayıstan sonra bilet fiyatları ne olacak?
Onu da Habertürk açıklıyor…
İşte Ankara-Sivas hızlı tren bilet fiyatları:
- Ankara-Kırıkkale 70 TL
- Kırıkkale-Sivas 205 TL
- Kırıkkale-Yozgat 125 TL Ankara-Yozgat 135 TL
- Ankara-Sivas 240 TL
- Yozgat-Sivas 175 TL
8 İSTASYON BULUNUYOR
405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.
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