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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 26 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki şehir arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan Ankara-Sivas hızlı tren ulaşımının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Peki mayıstan sonra bilet fiyatları ne olacak?

Onu da Habertürk açıklıyor…

İşte Ankara-Sivas hızlı tren bilet fiyatları:

- Ankara-Kırıkkale 70 TL

- Kırıkkale-Sivas 205 TL

- Kırıkkale-Yozgat 125 TL Ankara-Yozgat 135 TL

- Ankara-Sivas 240 TL

- Yozgat-Sivas 175 TL

8 İSTASYON BULUNUYOR

405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.