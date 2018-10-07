Geçen gün, sosyal medyada dolaşan ve Mustafa Kemal’in 1930’da Galatasaray Klübü’ne yazdığı iddia edilen bir mektuptan bahsetmiş, mektubun gayet acemice hazırlanmış sahte bir belge olduğunu yazmıştım…



“ Atatürk bizdendi!” diyebilmek için ortaya sahte evrak sürme merakı taraftarın son senelerde müşterek çabası hâline geldi! Uydurulan evrakın ya metni düzmece oluyor, yahut aslında vârolan ama seneler önce her ne sebeple ise kaybolmuş fakat bilinen bir metnin altına uyduruk bir Atatürk imzası atılıyor veya ortaya hem metni hem de imzası tamamen sahte bir belge sürülüyor.



Sizlere bugün futbol tarihimize geçmesi maksadıyla bir “gerçek” belgeyi, Reisicumhur Mustafa Kemal’in Fenerbahçe Spor Klübü İdare Heyeti’ne hitaben yazdırdığı, ve şimdiye kadar bilinmeyen bir mektubu yayınlıyorum: Mustafa Kemal’in, Fenerbahçe’nin yeni klüp binası inşasına yardım mahiyetinde 500 lira göndermesinin belgesini…

Yayınladığım belge Fenerbahçe Klübü’ne gönderilen mektubun müsveddesi, daha doğrusu arşivde bulunan nüshası ve bugün Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde, 01014926-85 numarada muhafaza ediliyor. Atatürk’ün uzun seneler özel kalem müdürlüğünü, sonra da Cumhurbaşkanlığı’nın Genel Sekreterliğini yapan Hasan Rıza Soyak tarafından 19 Haziran 1932’de yazılmış ve Fenerbahçe’nin idarecilerini Mustafa Kemal’in bağışından haberdar ediliyor.

Hasan Rıza Soyak “Kalem-i Mahsus”, yani “Özel Kalem” antetli kâğıda yazdığı mektup müveddesinde şöyle diyor:

“Fenerbahçe Spor Klübü İdare Heyeti’ne,

Kadıköy.

Yeni klüp binanızın inşasına yardım olmak üzere Reisicumhur Hazretleri’nin emirleriyle İş Bankasi’yle heyet-i idare nâmına (500) beşyüz lira gönderilmiştir. Alındığının iş’ar buyurulmasını (bildirilmesini) rica ile hürmetlerimi takdim ederim efendim.

H.R.”.

Mektubun Fenerbahçe’ye gönderilmiş imzalı asıl nüshası şayet elde bulunsa idi, klüp bu nüshayı şimdiye kadar çoktan yayınlardı. Ama yayınlanmamasını bir tarafa bırakın, bahsi bile geçmediğine göre klüpteki nüsha çok zaman önce kaybolmuş, bir yangında yahut bir başka âfette ortadan kalkmış demektir. Belki de şimdi hayatta olmayan eski idarecilerden birinin evinin bir köşesinde duran ama ailesi “Bunlar neyin nesidir?” diye merak etmediği için açılıp bakılmamış bir evrak tomarının arasındadır, kimbilir…

İşte, Fenerbahçe’nin yanısıra futbol tarihimize de katkı yapacağına inandığım kısa ama belgeli bir yazı…

Atatürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, sonra da Genel Sekreter olan Hasan Rıza Soyak’ın Fenerbahçe Klübü’ne hitaben “Kalem-i Mahsus” antetli kâğıda 19 Haziran 1932’de yazdığı mektubun müsveddesi (Cumhurbaşkanlığı Arşivi, 01014926-85).

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