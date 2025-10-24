Habertürk
Habertürk
        İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı sona erdi. İşte gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 00:24 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:24
        İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
        UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, sona erdi.

        Milli file bekçisi Berke Özer'in forma giydiği Lille, evinde PAOK'a 4-3 yenildi. Berke, karşılaşmanın 71. dakikasında kullanılan penaltıda kalesini gole kapattı.

        Bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik'in 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Roma, sahasında Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Celta Vigo (İspanya) - Nice (Fransa): 2-1

        Feyenoord (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1

        Celtic (İskoçya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

        Freiburg (Almanya) - Utrecht (Hollanda): 2-0

        Lille (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 3-4

        Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Midtjylland (Danimarka): 0-3

        Malmö (İsveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1

        Nottingham Forest (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0

        Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

        Young Boys (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-2

        Fenerbahçe - Stuttgart (Almanya): 1-0

        Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

        Brann (Norveç) - Rangers (İskoçya): 3-0

        FCSB (Romanya) - Bologna (İtalya): 1-2

        Genk (Belçika) - Real Betis (İspanya): 0-0

        Go Ahead Eagles (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 2-1

        Olimpik Lyon (Fransa) - Basel (İsviçre): 2-0

        Salzburg (Avusturya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3

