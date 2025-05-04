İşte dev derbinin ilk 11'leri!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, derbiden galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 5'e indirmek istiyor. Beşiktaş ise derbide galip gelmenin ve ligi 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor.
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.
Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.
MOURINHO, İLK DERBİSİNİ KAZANMAK İSTİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.
Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.
BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, bugün sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 35. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE KARŞISINDA DEPLASMANDAKİ SON 5 MAÇIN 3'ÜNDE PUAN ALDI
Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi maçın 3'ünde sahadan puanla ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
"Kara kartal", söz konusu süreçte Ülker Stadı'nda ağlarında 12 gol görürken rakip fileleri aynı sayıda golle havalandırdı.
OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavını verecek.
Beşiktaş'taki görevine 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan Norveçli teknik adam, Türkiye kariyerinde çıktığı ilk derbide Galatasaray'ı karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı.
Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
LİGİN İLK YARISINDAKİ DERBİNİN GALİBİ BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi maçı 1-0 kazandı.
Ligin 15. haftasında idari ve sportif açıdan sıkıntılı bir süreçte Fenerbahçe derbisine çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
"Kara kartal"a galibiyeti getiren golü, ikinci yarıda Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca