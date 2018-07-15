VAR ile Dünya Kupası'ndaki penaltı sayısı arttı

İlk kez uygulan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının yardımıyla henüz grup aşamasında turnuva tarihinin en yüksek penaltı sayısına ulaşılan FIFA 2018 Dünya Kupası'nda, toplam penaltı sayısı dünkü finalle birlikte 29'a yükselirken bunların 22'si golle sonuçlandı. VAR uygulaması kupaya adeta damga vururken hakemler, 29 penaltının 12'sini video yardımcı hakemin desteğiyle verdiler. VAR'la verilen o kararlar haberimizde...